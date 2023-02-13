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Giriş Tarihi: 14.2.2023

Gözlerindeki ışıltı dünyaya umut oldu

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Gözlerindeki ışıltı dünyaya umut oldu
Hatay'ın Antakya ilçesinde beton yığınlarının arasından 128 saat sonra çıkarılan ve ışıl ışıl gözleriyle etrafına bakan 2 aylık kız bebeğin tedavisi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdürülüyor. Ambulansta hemşirenin eldivenli parmağını emmeye çalışan depremin sembol bebeği İngiliz The Sun gazetesi de manşetine taşıdı.



YÜZÜNDE ÇİZİK DAHİ YOK
Yüzünde çizik dahi oluşmayan kız bebek, doktorların ve hemşirelerin gözdesi oldu. Türkiye genelinden çok sayıda kişinin minik bebeğe koruyucu aile olmak istediği öğrenildi



Çocuk uzmanı olan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Nurşah Keskin, bebeğin anne ve babasına henüz ulaşılamadığı kaydederek, "Bu kadar enkaz altında kalıp, bu kadar iyi olması tamamen mucize. Hepimizi iyi hissettiren, hepimize umut veren, hepimizin kalplerine sıcaklık hissettiren bir gelişme. Tedavisi sürüyor, sağlık durumu stabilize olmadı. Anne-babasına henüz ulaşamadık. Hastanede kaldığı süre içerisinde bize emanet, 7 gün 24 saat başında gönüllü ablaları var. Annesi de babası da biziz" dedi. Minik bebeğe "Mucize" adının verilmesi düşünülüyor.

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Gözlerindeki ışıltı dünyaya umut oldu
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