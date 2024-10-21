Gözlük cinayetinde 24 yıl hapis istemi

Konya'da yaşayan Süleyman Armıtdalı (15), geçen 18 Haziran'da, gözlüğünü aldığı ileri sürülen B.Ç'nin (15) üvey babası Sebahattin İnce'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybederken, İnce çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İnce hakkında haksız tahrik altında 'çocuğu kasten öldürmek' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede ifadesi yer alan B.Ç., "Süleyman zorla gözlüğümü aldı. Geri vermesini istedim ama vermedi. Bunun üzerine telefonla babamı aradım. Bıçakla yanımıza gelen babam, gözlüğü istedi. Alamayınca alkolün de etkisiyle Süleyman'ı bıçakladı. Sonra olay yerinden kaçtık. Gözlükte Süleyman'ın cebinde kaldı" dedi.İddianamede, Armıtdalı'nın hastanede yapılan üst aramasında gözlüğe rastlanmadı. Ancak izlenen güvenlik kamera görüntülerinde Süleyman Armıtdalı'nın arkadaşının yanından ayrılıp, sokak içerisine doğru yürüdüğü, ardından da B.Ç'nin geldiği, dolayısıyla Armıtdalı'nın B.Ç'nin gözlüğünü alıp geri vermediği yönünde intiba uyandığı anlatıldı. Armıtdalı'nın Selahattin İnce'nin geldiği görmesine rağmen bir harekette bulunmadığı aksine İnce ile tartışma içerisine girdiği, bu nedenle yağma iddiasından kaynaklı İnce'ye haksız tahrik indirimi uygulanması kanaatine varıldığı belirtildi.