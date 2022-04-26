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Giriş Tarihi: 27.4.2022

Gözyaşlarıyla uğurlandı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Gözyaşlarıyla uğurlandı
Antalya'da, paten yaparken hareket halindeki halk otobüsünün altında kalıp hayatını kaybeden 13 yaşındaki Emin Aydın, gözyaşları içinde toprağa verildi. Adli Tıp morgundan baba ve aile yakınları tarafından alınan talihsiz çocuğun cenazesi, Uncalı Mezarlığı'nda defnedildi. Ukrayna vatandaşı olan annenin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü

TEKERİN ALTINDA KALDI
Akıllara durgunluk veren kaza saat 17.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi, Avni Tolunay Caddesi üzerinde meydana geldi. S.G. idaresindeki özel halk otobüsü, kent merkezine seyir halindeyken, iddiaya göre aracın arka bölümüne 3 patenli çocuk tutundu. Henüz belirlenemeyen bir nedenle Emin Aydın otobüsün arka tekerleğinin altında kaldı. Arkadaşı İskender Oğuz ise kolundan yaralandı. Olayı fark eden şoför, hemen otobüsü sağa çekti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı kazada İskender Oğuz kolundan yaralanırken, Emin Gökalp (14) ise yara almadan kurtulmuştu.

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