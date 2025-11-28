GREEN CARD BAŞVURU TAKVİMİ 2026: Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman kimler başvurabilir?

Green Card ile ABD'de yaşama ve çalışma hakkı elde etmek isteyen adaylar, başvuru dönemine dair güncel duyuruları yakından takip ediyor. Her yıl belirli bir takvimle alınan başvuruların bu yıl ne zaman başlayacağı ise hâlâ merak ediliyor. Başvuru sisteminin açılıp açılmadığı araştırılırken, "Green Card başvuruları ne zaman başlayacak, tarihler açıklandı mı?" soruları gündemde yer alıyor. İşte konuyla ilişkin merak edilen detaylar...
GREEN CARD BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Green Card başvurularının tarihleri henüz açıklanmadı. ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri, başvuru süreciyle ilgili olarak şunları duyurdu:
"Çeşitlilik Vizesi (DV) 2027 başvuru dönemi şu anda açılmış değildir. DV-2027 başvurusunun açık olduğunu iddia eden veya şansınızı artırabileceğini söyleyen kişi ve kurumlara itibar etmeyin. Bu bilgiler doğru değildir. DV-2027 kayıt tarihleri ve bu yılki süreçteki değişiklikler, Dışişleri Bakanlığı tarafından resmi olarak duyurulacaktır."
Başvurularla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberlerde yer verilecektir.
GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Green Card çekilişine katılmak için başvurular, DV Lottery sistemine tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilmektedir. Bu işlem için herhangi bir aracıya ya da kuruma ihtiyaç yoktur. Adaylar, DV Lottery'nin resmi web sitesi üzerinden (dvprogram.state.gov) başvuru formunu doldurarak süreci tamamlayabilir. Başvuru yapanların, formdaki tüm bilgileri doğru, eksiksiz ve talimatlara uygun şekilde girmesi büyük önem taşır.
GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI
* Lise veya dengi okul mezunu olmak.
* Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalı.
* ABD Green Card başvurusunda bulunacak kişiler yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptir.
* Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olmalıdır.
* 18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabiliyor.
* Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekiyor.