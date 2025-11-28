GREEN CARD BAŞVURU TAKVİMİ 2026: Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman kimler başvurabilir?

GREEN CARD BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Green Card başvurularının tarihleri henüz açıklanmadı. ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri, başvuru süreciyle ilgili olarak şunları duyurdu:

"Çeşitlilik Vizesi (DV) 2027 başvuru dönemi şu anda açılmış değildir. DV-2027 başvurusunun açık olduğunu iddia eden veya şansınızı artırabileceğini söyleyen kişi ve kurumlara itibar etmeyin. Bu bilgiler doğru değildir. DV-2027 kayıt tarihleri ve bu yılki süreçteki değişiklikler, Dışişleri Bakanlığı tarafından resmi olarak duyurulacaktır."

Başvurularla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberlerde yer verilecektir.