Green Card başvuru tarihleri bekleniyor! Green Card (DV-2026) başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

Green Card çekilişi için bekleyiş sürüyor. 2026 dönemi başvuru takvimi henüz kesinleşmemiş olsa da, önceki yıllar başvuruların Ekim ayında başlayıp Kasım başında sona ereceğini öngörüyor. Adayların hazırlık sürecinde dikkat etmesi gereken belgeler, başvuru süreci ve yenilikler merak konusu oluyor. Peki, 2025-2026 Green Card başvuruları ne zaman, nereden başvurulur?
Green Card (DV Lottery) başvuruları henüz başlamadı.
Resmî başvuru dönemi açıldığında, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın Diversity Visa resmi sitesi (dvprogram.state.gov) üzerinden elektronik ortamda yapılabilecek.
Yeşil Kart (İngilizce: Green card), resmî adıyla Daimî İkametgâh Kartı (İngilizce: Permanent Resident Card), Birleşik Devletler Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası uyarınca Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı oturma ve çalışma izninin alındığına dair belgeye verilen isim.
Orijinal adıyla DV Program kapsamında her yıl açılan başvurularla yabancı ülkelerden ABD'ye yerleşmek veya orada çalışmak isteyenlere hak tanınıyor.