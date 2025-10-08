GREEN CARD başvuruları başladı mı, son durum ne? 2026 DV Lottery Green Card başvuruları ne zaman başlayacak, nereden ve nasıl yapılır?

ABD'de kalıcı olarak yaşama ve çalışma imkânı sağlayan Green Card için geri sayım devam ediyor. DV-2026 dönemi başvuruları öncesinde gözler tarih açıklamasına çevrildi. Önceki yıllar baz alınarak sürecin aynı tarihlerde başlayacağı düşünülüyor. Peki, 2026 DV Lottery Green Card başvuruları ne zaman başlayacak, nereden ve nasıl yapılır?
2026 Green Card çekilişi için başvurular genellikle Ekim ayının ilk haftasında açılıyor ve Kasım ayının başına kadar devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 2 Ekim tarihinde başlayacak başvurular için bekleyiş başladı.
Resmi tarihlerin ABD Dışişleri Bakanlığı (U.S. Department of State) tarafından duyurulmasıyla birlikte kesinleşecek.
Yeşil Kart (İngilizce: Green card), resmî adıyla Daimî İkametgâh Kartı (İngilizce: Permanent Resident Card), Birleşik Devletler Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası uyarınca Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı oturma ve çalışma izninin alındığına dair belgeye verilen isim.
Orijinal adıyla DV Program kapsamında her yıl açılan başvurularla yabancı ülkelerden ABD'ye yerleşmek veya orada çalışmak isteyenlere hak tanınıyor.
Çekiliş usulü ile gerçekleşen sistemde istenilen belgeleri eksiksiz göndermek oldukça önemli.