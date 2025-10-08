GREEN CARD başvuruları başladı mı, son durum ne? 2026 DV Lottery Green Card başvuruları ne zaman başlayacak, nereden ve nasıl yapılır?

ABD'de kalıcı olarak yaşama ve çalışma imkânı sağlayan Green Card için geri sayım devam ediyor. DV-2026 dönemi başvuruları öncesinde gözler tarih açıklamasına çevrildi. Önceki yıllar baz alınarak sürecin aynı tarihlerde başlayacağı düşünülüyor. Peki, 2026 DV Lottery Green Card başvuruları ne zaman başlayacak, nereden ve nasıl yapılır?