Giriş Tarihi: 8.10.2025 10:20

ABD Dış İşleri Bakanlığı tarafından her yıl Ekim ayında başvuruları alınan Green Card için bekleyiş devam ediyor. Çekilişi kazananlar Amerika Birleşik Devletleri’nde süresiz oturma ve çalışma izni almaya hak kazanıyor. Peki, 2026 DV Lottery Green Card başvuruları başladı mı, son durum ne?

GREEN CARD başvuruları başladı mı, son durum ne? 2026 DV Lottery Green Card başvuruları ne zaman başlayacak, nereden ve nasıl yapılır?

ABD'de kalıcı olarak yaşama ve çalışma imkânı sağlayan Green Card için geri sayım devam ediyor. DV-2026 dönemi başvuruları öncesinde gözler tarih açıklamasına çevrildi. Önceki yıllar baz alınarak sürecin aynı tarihlerde başlayacağı düşünülüyor. Peki, 2026 DV Lottery Green Card başvuruları ne zaman başlayacak, nereden ve nasıl yapılır?

GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 Green Card çekilişi için başvurular genellikle Ekim ayının ilk haftasında açılıyor ve Kasım ayının başına kadar devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 2 Ekim tarihinde başlayacak başvurular için bekleyiş başladı.

Resmi tarihlerin ABD Dışişleri Bakanlığı (U.S. Department of State) tarafından duyurulmasıyla birlikte kesinleşecek.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular yalnızca ABD'nin resmi DV Lottery sitesi üzerinden online olarak yapılıyor. Green Card başvurusu için adayların pasaport bilgilerini, kişisel bilgilerini ve güncel biyometrik fotoğrafını sisteme yüklemesi gerekiyor.

GREEN CARD NEDİR?

Yeşil Kart (İngilizce: Green card), resmî adıyla Daimî İkametgâh Kartı (İngilizce: Permanent Resident Card), Birleşik Devletler Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası uyarınca Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı oturma ve çalışma izninin alındığına dair belgeye verilen isim.

Orijinal adıyla DV Program kapsamında her yıl açılan başvurularla yabancı ülkelerden ABD'ye yerleşmek veya orada çalışmak isteyenlere hak tanınıyor.

Çekiliş usulü ile gerçekleşen sistemde istenilen belgeleri eksiksiz göndermek oldukça önemli.

