GSB 4 bin 147 personel alımı yapıyor! Gençlik ve Spor Bakanlığı 2022 GSB başvuru e-Devlet ekranı ile GSB personel alımı başvuru şartları neler?

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde alınacak 2022 yılı sözleşmeli büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ve destek personeli (temizlik) alımı duyurusu adaylar ile paylaşıldı. KPSS puanı esas alınarak yapılacak GSB başvuru ekranı e devlet üzerinden açıldı. Başvuracak adayların gündeminde GSB personel alımı başvuru şartları, tarihleri ve son gün yer alıyor. Peki, GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, detaylar…

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI!

Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve tüm detaylar şöyle;