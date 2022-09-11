GSB 4 bin 147 personel alımı yapıyor! Gençlik ve Spor Bakanlığı 2022 GSB başvuru e-Devlet ekranı ile GSB personel alımı başvuru şartları neler?

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde alınacak 2022 yılı sözleşmeli büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ve destek personeli (temizlik) alımı duyurusu adaylar ile paylaşıldı. KPSS puanı esas alınarak yapılacak GSB başvuru ekranı e devlet üzerinden açıldı. Başvuracak adayların gündeminde GSB personel alımı başvuru şartları, tarihleri ve son gün yer alıyor. Peki, GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, detaylar…
Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve tüm detaylar şöyle;
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.
İlana göre, Bakanlık bünyesine 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli alımı yapılacak.
Adaylar başvurularını, 10-15 Eylül 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden yapabilecek.
GSB personel alımı başvuru şartları ve özel koşullar, duyurunun yayımlanması ile belli oldu. Başvuru şartları şöyle sıralandı:
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (dul ve yetim aylığıhariç)
5) Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,
6) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
7) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,
8) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1'inci maddesinde istisna edilenler hariçolmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1yıl geçmiş olmak,
9) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
10) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
11) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için;
a) Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (15 Eylül 1987 ve sonrası doğumlu olanlar),
b) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10'uncu maddesinde belirtilen şartları taşımak,
c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlikkartına sahip olmak,
d) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18'inci maddesindebelirtilen ve 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özel Güvenlik GörevlileriSağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde "özel güvenlik görevlisi olur" ibareli ve boy-kilobilgilerini içeren son 1 (bir) yıl içerisinde alınmış sağlık kurulu raporuna sahip olmak (15 Eylül 2021tarihinden önce alınan sağlık kurulu raporları kabul edilmeyecektir.),
e) Erkeklerde 170 cm'den, kadınlarda 160 cm'den kısa boylu olmamak ve boy uzunluğunun santimetrecinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 20'den fazla veya 15'den az olmamak, (Örneğin; 170cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+20=90'dan fazla, 70-15=55'den az olmaması gerekmektedir.)
f) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumuolmamak.
GSB PERSONEL ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYINIZ
Adayların başvuru yapılan pozisyon için istenilen ve aşağıda belirtilen belgeleri (çift taraflı belgelerönlü ve arkalı olarak) sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
1) Son altı ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf,
2) Yükseköğretim kurumlarından mezun olup denkliğe sahip olan adaylar için YÖK'ten alınmış denklikbelgesi,
3) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görevyapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların,bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi.4) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna müracaat edecek adaylar için ayrıca;
a) Geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,
b) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18'incimaddesinde belirtilen ve 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ÖzelGüvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde "özel güvenlik görevlisiolur" ibareli ve boy-kilo bilgilerini içeren son 1 (bir) yıl içerisinde alınmış sağlık kurulu raporu (15Eylül 2021 ve sonrası tarihli sağlık kurulu raporu)