GSB KYK BURS BAŞVURU TAKVİMİ BEKLENİYOR! 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

Üniversitelerde yeni dönem başlıyorken öğrencilerin en çok araştırdığı konulardan biri KYK burs ve kredi başvuruları oldu. Her yıl Ekim-Kasım ayı gibi alınan başvurular için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki 2025-2026 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu? İşte güncel gelişmeler...
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen KYK burs ve kredi başvuruları her yıl eğitim öğretim döneminin başlamasının ardından duyuruluyor.
2025 yılı itibarıyla YKS yerleştirme süreci tamamlanırken, üniversitelerde kayıt işlemleri gerçekleşiyor.
Bu durum, başvuru döneminin artık çok yakın olduğuna işaret ediyor.
KYK burs ve kredi başvuruları yalnızca e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra "Gençlik ve Spor Bakanlığı – KYK Burs/Kredi Başvurusu" ekranı üzerinden işlemlerini tamamlayabiliyor.
Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvuruda bulunabiliyor. Ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öncelikli burs alabilecek öğrenciler şöyle sıralanıyor:
• Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri
• Gazinin kendisi veya bekar çocukları
• Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğu tespit edilenler
• Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi
• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar
• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar
• Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular
• Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler