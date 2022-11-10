GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 1200 GSB personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı

GSB personel alımı sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilecek. KPSS P3 puan türüne göre alımı yapılacak olan kadın ve erkek yurt yönetim personeli başvuru sonuçları için resmi açıklama bekleniyor. Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar "GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 1200 GSB personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve ayrıntılar.
GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları tamamlandı. Henüz personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.
PERSONEL ALIMI SONUÇLARI E-DEVLET'TE OLACAK!
Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvurularında olduğu gibi sonuçlar da e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Bakanlıktan sonuçlar ile ilgili duyuru geldiğinde adaylar e-Devlet'e T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapacak. Ardından sağ üst bölümde bulunan arama kısmında Gençlik ve Spor Bakanlığı yazılarak güncel işlemlere ulaşarak sorgulama işlemini yapabilirsiniz.
KPSS PUANI DİKKATE ALINACAK!
Ankara'da düzenlenecek olan sözlü sınavlara katılabilmek için yapılan başvurular grup içerisinde aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek. Başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen adayların, başvuruları geçersiz sayılacak. KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısının üç katı aday mülakatlara davet edilecek. Alım yapılacak illere görselden ulaşabilirsiniz.