GSB’DEN PERSONEL ALIMI MÜJDESİ! 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB 4147 personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları nelerdir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı ile ilgili detaylar araştırılıyor. GSB personel alımı müjdesi, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi. Bakan Kasapoğlu'nun açıklamasına göre, Bakanlık bünyesine 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacak. Alımla ilgili detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar, ''GSB personel alımı başvuruları ne zaman?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir, branş ve kadro dağılımı açıklandı mı? İşte, 2022 GSB 4147 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları ile diğer detaylar…
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı detayları ve tüm bilgiler şu şekilde;
Bakan Kasapoğlu, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"GSB Ailemiz Büyüyor! 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli alımımıza ilişkin başvurular 10-15 Eylül 2022'de e-devlet kapısından gerçekleştirilecek. Hayırlı olsun!"
Adaylar başvurularını, 10-15 Eylül 2022 tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden yapabilecek.
Alınacak 300 büro personeli için üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren iktisat, işletme, maliye, muhasebe, kamu yönetimi, ekonometri, uluslararası ilişkiler, insan kaynakları yönetimi ve çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden mezun olma şartı aranacak. Büro personeli alımı 2020 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puanı esas alınarak gerçekleştirilecek.
KPSS P93 puanı esas alınarak istihdam edilecek 866 koruma ve güvenlik görevlisi için üniversitelerin ön lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak ve 10 Haziran 2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10'uncu maddesinde belirtilen şartları taşıma şartı aranacak.
KPSS P94 puanı esas alınarak alınacak 2 bin 981 destek personeli (temizlik) için ise ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olma şartı gerekecek.