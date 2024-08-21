GSM direğinde akıma kapılan elektikçi öldü

Olay, Malkara'nın Yenice Mahallesi'nde bulunan GSM şirketine ait direkte meydana geldi. Elektrikçilik yapan Tarık Baş, bu sabah saatlerinde bakım ve onarım yapmak için direğe çıktı. Baş, bu sırada akıma kapılıp düşerek hayatını kaybetti.

CESEDİ ÇOBAN BULDU!

Bölgede hayvan otlatan bir çoban, yerde hareketsiz yatan Tarık Baş'ı görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baş'ın cansız bedeni Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.