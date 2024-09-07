‘Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Yıldırım’

Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu romanını yazdığı, karakteri Feride'nin öğretmenlik yaptığı yer olarak bilinen Zeyniler'de 'Çalıkuşu Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde kadın medya temsilcileriyle bir araya geldi. Belediye Başkanı Yılmaz, hizmete açmış oldukları kooperatifler, kadın eğitim ve girişimcilik merkezleri, kadın spor merkezleri, mesleki eğitim kursları ve istihdam çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Coğrafi işaret alan Zeyniler Hınkalı'nı kooperatif üyeleri ile birlikte hazırlayıp hikayesinden bahseden Yılmaz, kadınlara yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalarla binlerce kadına hizmet ettiklerini belirtti. Başkan Yılmaz, "Kadınlarımızın sosyal yaşamda daha aktif rol almaları, kentin iyileşmesi ve huzurun artması adına önemli olduğunu düşünüyoruz. Toplumsal dönüşümü en az kentsel dönüşüm kadar önemsiyoruz. Güçlü bir Yıldırım, güçlü kadın, güçlü toplum mottosuyla oluşacağına inanıyoruz ve önemsiyoruz" dedi.