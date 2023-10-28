Bakanlıklar ile müşterek yapılan çalışmalar doğrultusunda şehre 1 milyar TL'nin üzerinde yatırım getirdiklerini vurgulayan Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Güçlü Türkiye'nin güçlü şehri Kastamonu'yu oluşturmak için eksiklikleri bir bir gideriyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı Türkiye Yüzyılı kutlu olsun. İstiklal Yolu'nun şehri Cumhuriyet'in temeline en sağlam harçlardan birini atmış ecdadın torunları olarak ilimizi hak ettiği noktaya taşıyacağız" dedi. Kastamonu'da üretimi desteklemek, toprakla barışmak ve ata tohumlarını korumak adına önemli bir çalışma başlattıklarını belirten Vidinlioğlu, "Ata tohumlarından ürettiğimiz 380 bin domates, biber ve salatalık fidesini hemşehrilerimize ücretsiz olarak dağıttık. Bu proje betonlar arasında kalmış şehir yaşamında üretimi tekrar hatırlattığı gibi çocuklarımızın da dalından meyve yemesini sağladı. Önümüzdeki süreçte de dağıtımlarımız sürecek. Bu üretimi sağlıklı şekilde yapmak için tam otomasyonlu 5 seramızı yeni kurduğumuz Park ve Bahçeler Müdürlüğü yerleşkesinde faaliyete geçirdik. 1500 metrekare sera alanı bulunan yeni yerleşkemizde yıllık 180 bin adet atalık tohum fidesi üretimi de yapılıyor. Yine parklarımıza ve refüjlerimize diktiğimiz mevsimlik çiçeklerimizin de üretimi ekiplerimizce yerleşkemiz içerisinde üretiliyor. Burada yağmur suyu ve kar sularını ise depoluyor ve sulamada kullanıyoruz" dedi.Genel itibariyle şehirlerde alt yapı sorunlarının son dönemde yağışların beklenenin üzerine çıkmasıyla gün yüzüne çıktığını belirten Vidinlioğlu, "Maalesef geçmişten günümüze sirayet eden sorunlar her ilimizde var. Bizler bu sorunları çözmek için ilk geldiğimiz gün itibariyle çalışıyoruz. Dört yılda sadece alt yapıya 150 milyon TL'nin üzerinde bir yatırım yaptık. Önümüzdeki süreçte ise 25 milyon Avro'luk bir projeyi hayata geçireceğiz. 168 kilometre içme suyu hattını, 68 kilometre ise atık su hattını yenileyeceğiz. Dünya Bankası'ndan çekilecek 5 yıl ödemesiz akabinde ise 25 yıla bölünecek 25 milyon avroluk kaynak ile bu projeyi yapacağız" dedi. Başkan Vidinlioğlu, Kastamonu Belediyesi olarak geride bırakılan dört yılda altı ödüle layık görüldüklerini vurguladı.