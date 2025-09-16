Gül Onat kimdir, hastalığı ne? Sihirli Annem’in Perihan Perisi Gül Onat son paylaşımıyla gündem oldu! Ünlü oyuncunun sağlık durumu nasıl?

Bir dönemin sevilen dizisi Sihirli Annem'de Perihan Peri karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Gül Onat'tan üzen haber geldi. Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi altında olan sanatçı, son paylaşımında hayranlarından dua istedi. Peki, Gül Onat'ın hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl? İşte son gelişmeler…
Bir dönemin sevilen dizisi Sihirli Annem'de Perihan Peri karakteriyle tanınan usta oyuncu Gül Onat Duman, geçtiğimiz aylarda pankreas kanseriyle mücadele ettiğini duyurmuştu. Sağlık süreci devam eden Onat, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda takipçilerinden destek ve dua istedi.
"HEP ÖLÜMÜ BEKLEDİM"
Öte yandan Gül Onat, hastalık sürecinde yaşadıklarını "Hep ölümü bekledim ve korkmadım" diye anlatmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:
"Pankreasın yarısı dalağımın tümü ince bağırsaktan bir bölüm gitmişti. İyileşeceğime dair hiç umudum yoktu.Hiç pozitif düşünemedim ama şükür bu günleri gördüm."
Gül Onat 24 Kasım 1953, Ankara doğumludur. Annesi Ferhan Onat, babası Doğan Onat'dır. Eğitimini Ankara Devlet Konservatuvarı'nda tamamladı.
İlk oyunculuk deneyimini 1975 yılında Sefer Seferde isimli sinema filmi ile yaşamıştır. 1994 yılında Şehnaz Tango isimli dizide Nilgün rolünü canlandırmıştır.
1998 yılında senaristi Sulhi Dölek, yönetmenleri Uğur Yücel, Orhan Oğuz, Türkan Derya olan, başrollerinde Türkan Şoray ve Şener Şen'in olduğu İkinci Bahar adlı dizide rol aldı.
2003-2011 yılları arasında Sihirli Annem adlı dizide adlı dizide rol aldı.
Canlandırdığı Perihan karakteri çocuklar tarafından sevildi.
2010 yılında Lale Devri ve Yer Gök Aşk dizisinde, 2015 yılında Köstebekgiller: Perili Orman adlı sinema filminde oynadı. TV oyunculuğu ile beraber birçok tiyatro oyununda rol almıştır. Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda yer almaktadır.
Gül Onat, 1977 yılında tiyatrocu Mehmet Birkiye ile evlendi. Onat adında bir oğlu vardır.
2024 yılında Onat'a pankreas kanseri teşhisi konuldu.
