Güllü’nün kızı gözaltına alındı

Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili tartışmalar gündemdeki yerini korurken kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, İstanbul Büyükçekmece'de valizleriyle birlikte yurt dışına kaçmak üzereyken düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü operasyonda şüpheli Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "riskli hareket profili" oluştuğu gerekçesiyle teknik ve fiziki takip tedbirleri uygulanıyordu. CMK çerçevesinde yapılan iletişim analizleri ve konum çözümlemelerinde, Gülter'in olağan dışı temas trafiği içine girdiği ve belirli adreslerde kısa süreli yoğun hareketlilik sergilediği tespit edilince takip derinleştirildi. Gülter'le koordineli hareket ettiği belirlenen Sultan Nur Ulu da aynı kapsamda izlemeye alındı ve iki ismin eşgüdümlü hazırlıkları soruşturma tutanaklarına işlendi.Kritik aşama dün akşam saatlerinde yaşandı. Saat 21.45'te firar girişimine ilişkin son hamle yapıldı. Şüphelilerin yurt dışına çıkış hazırlığı yaptığı yönündeki istihbari ve teknik bilgiler, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz'e iletildi. Kaçış planının kesinleştiğine ilişkin raporlar üzerine Başsavcı Öksüz hemen gözaltı talimatı verdi. İstanbul Emniyeti ile koordineli yapılan operasyonda yerleri netleştirilen Gülter ve Ulu, İstanbul Büyükçekmece'de valizleriyle birlikte yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı. İstanbul'daki işlemlerinin ardından iki şüphelinin, soruşturmanın yürütüldüğü Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmeleri bekleniyor. Savcılık gizlilik kararı nedeniyle başka açıklama yapmadı.