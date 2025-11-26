Gülşen öğretmen’e yürek burkan veda

Mersin'in Silifke ilçesinde, önceki gün Alparslan Türkeş Bulvarı'nda 56 yaşındaki Gülşen Tınas, yolun karşısına geçmeye çalışırken M.K.Ç. yönetimindeki motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Öğretmenler Günü kutlamasına giderken hayatını kaybeden öğretmen Tınas, görev yaptığı Gazipaşa İlkokulu'nda düzenlenen törenle anıldı. Tınas'ın masasına, meslektaşları, veliler ve öğrenciler tarafından karanfiller bırakıldı. Duygu dolu anların yaşandığı törende öğretmenler ve öğrenciler gözyaşlarını tutamadı. Okul Müdürü Halil Berk, Tınas'ın vefatının derin bir üzüntü yarattığını belirterek, "Elim bir kaza sonucu, çok değerli bir günde Gülşen hocamızı kaybetmemiz hepimizi derinden yaraladı. Öğrencilerimiz ve bizler için çok zor bir durum. Mekanı cennet olsun. Ani kaybı hepimizi yasa boğdu, hatırasına sahip çıkacağız" dedi.

GÖZALTINA ALINDI

Velilerden Şule Cengiz Çıldır, kutlama günü öğretmene ulaşamayınca endişelendiklerini ve kazayı daha sonra öğrendiklerini anlattı. Çıldır, "Kafedeki öğretmenler günü için yapılacak buluşmaya gecikince aradık ama ulaşamadık. Kısa süre sonra kazayı duyduk ancak onun olduğunu bilmiyorduk. Kızı olay yerine gidince annesinin olduğunu öğrendi" diye konuştu. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü M.K.Ç'nin Silifke Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındığı bildirildi. Öğretmen Tınas'ın cenazesinin Aydıncık ilçesinde toprağa verileceği belirtildi. AA