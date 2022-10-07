Gülsüm’ü öldüren caniye ağırlaştırılmış müebbet ve 21 yıl hapis istemi!

Kentte 21 Şubat'ta meydana gelen olayda Mehmet Kuyar, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu 12 yıllık eşi, 2 çocuğunun annesi Gülsüm Kuyar'ın çalıştığı Sincan ilçesindeki Şehit Gökhan Uysal Ortaokulu'na gitti. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Kuyar, okulda tartıştığı eşini 9 bıçak darbesiyle öldürdü. Kaçan Mehmet Kuyar, 7 gün sonra polis tarafından yakalanıp, mahkemece tutuklandı. Mehmet Kuyar hakkında 'eşi kasten öldürme', öldürdükten sonra eşinin cep telefonu ve banka kartını alarak harcama yaptığı için 'hırsızlık' ve 'banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçlarından dava açıldı.



SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI



Ankara Batı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Kuyar, Gülsüm Kuyar'ın annesi Fatma Acar, babası Hüseyin Acar ile taraf avukatları katıldı. Duruşmayı CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ve çok sayıda kişi de takip etti. Savcı, mütalaasında; sanık Mehmet Kuyar'ın, boşanma aşamasındaki eşi Gülsüm Kuyar'ın telefonunu ve kredi kartını yağmaladığı, adli tıp raporuna göre 7'si öldürücü nitelikte sırt bölgesine 9 bıçak darbesi vurarak eşini öldürdüğünü ve aldığı kredi kartıyla aynı gün harcama yaptığının görüldüğünü belirtti. Savcı, sanığın 'eşe karşı kasten öldürme', 'yağma', 'banka ve kredi kartının izinsiz kullanılması nedeniyle yarar sağlama' suçlarını işlediğinin sabit olduğunu belirterek, ağırlaştırılmış müebbet ve 21 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

Gülsüm Kuyar'ın annesi Fatma Acar da "Adaletin yerini bulacağına inanıyorum. Benim güler yüzlü kızımı canice öldürdü. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Baba Hüseyin Acar ise "Benim bir tane çocuğum vardı. Onu da bu, elimden aldı. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık avukatına mütalaaya karşı savunma yapması için süre vererek duruşmayı erteledi...