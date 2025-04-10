Gümrükteki rüşvet gizli kamerada: Ekipler elektrikçi kılığına girdi! 2 aylık müthiş operasyon

38 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyon için düğmeye basıldı. 39 şüpheliye yönelik eş zamanlı şafak operasyonu yapıldı. 38 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda rüşvet parası olduğu saptanan 21 bin 325 bin euro (893 bin lira), 14 bin 600 dolar (554 bin lira) ve 89 bin lira olmak üzere toplam 1 milyon 536 bin lira ele geçirildi. Şüpheliler jandarma tarafından sorguya alınırken, soruşturma kapsamında gümrük çalışanlarına rüşvet verme suçundan 288 kişi hakkında da yakalama kararı çıkartıldı.