Gümüş fiyatında bir rekor daha! Gram gümüş bugün kaç TL? İşte son durum

Ekim ayında tarihi yükselişin ardından son 7 seansta yaklaşık yüzde 17 yükselerek yeni bir atağa kalkan gümüş fiyatları bugün yeni bir rekora daha imza attı. Ons gümüş 59 dolara yaklaştı, gram gümüş ise 80 TL'yi aştı Tarihi seviyelerin ardından rekor seviyelere yakın seyrediyor. . Gram gümüş bugün ne kadar? İşte gümüş piyasasında son durum...