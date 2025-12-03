Haberler Yaşam Haberleri Gümüş fiyatında bir rekor daha! Gram gümüş bugün kaç TL? İşte son durum
Giriş Tarihi: 3.12.2025 09:39

Altından sonra yatırıcıların yeni gözdesi olan gümüş fiyatları tarihi bir rekora daha imza attı. Ons gümüş 59 dolara yaklaşarak yeni zirvesini test ederken, gram gümüş fiyatı ise 80 TL'yi aştı. İşte gümüş piyasasında son durum...

Ekim ayında tarihi yükselişin ardından son 7 seansta yaklaşık yüzde 17 yükselerek yeni bir atağa kalkan gümüş fiyatları bugün yeni bir rekora daha imza attı. Ons gümüş 59 dolara yaklaştı, gram gümüş ise 80 TL'yi aştı Tarihi seviyelerin ardından rekor seviyelere yakın seyrediyor. . Gram gümüş bugün ne kadar? İşte gümüş piyasasında son durum...

GÜMÜŞ REKORU ZORLUYOR

Yatırımcıların altından sonra yeni tercihi olan gümüş, yeni günde rekor seviyelere yakın seyrediyor. Haftalık bazda yüzde 13'ten fazla kazandıran ons gümüş tarihi 58,95'lik rekorun ardından yeni günde 58,14 dolardan işlem görmeye devam ediyor.

GRAM GÜMÜŞ BUGÜN NE KADAR?

Son 1 haftada 10 TL birden yükselen gram gümüş de 80.5311 TL'lik tarihi seviyelere yakın seyrediyor. Gram gümüş yeni günde 79,42 TL'den alıcı buluyor.

