Gümüş fiyatları güne düşüşle başladı: Gram gümüş ne kadar oldu?

2.12.2025

Gümüş fiyatları kar satışlarının etkisiyle pazartesi günü başladığı yükselişe salı günü ara verdi. Gelen kar satışları ile yüzde 1'den fazla değer kaybeden gümüş, ons başına 57 dolara geriledi. Gram gümüş kaç TL oldu?

Gümüş fiyatları, pazartesi günü FED'in faiz indireceği beklentisiyle beraber pazartesi günü yükselişe geçti. Gümüş, salı günü kar satışları ile değer kaybetti.

GÜMÜŞ GERİLEDİ

Gümüş fiyatları 2025 yılı boyunca neredeyse yüzde 100'ün üzerinde değer kazandı. Geçtiğimiz yıl 28 dolar bandında gezinen gümüş bu yıl iki katı yükseldi. Altı seanslık rallinin ardından gümüş 2 Aralık gününe yüzde 1'den fazla gerileme ile başladı.

Öte yandan fiziksel arzın sıkılaşması güçlü endüstriyel talep ve ABD'de faiz indirimi beklentileri değer kazançlarını desteklemeye devam ediyor. Piyasalar şimdi Fed'in yaklaşan toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığının %88 olduğunu fiyatlıyor. ABD'den gelen zayıf ekonomik veriler ve FED yetkililerinin güvercin sinyalleri gümüş fiyatlarını desteklemeye devam edecek.

PCE VERİLERİ BEKLENİYOR

İmalat sanayisinden gelen veriler FED'in gevşemeye gideceğine yönelik beklentileri artırdı. Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı açıklamalara odaklandı. Yatırımcılar bu hafta Kasım ayı ADP istihdam raporunu ve ertelenmiş Eylül ayı PCE verilerini takip edecek.

GRAM GÜMÜŞ NE KADAR OLDU?

Gram gümüş pazartesi günü 79,03 TL seviyelerini görürken salı günü 78,10 TL'ye kadar geriledi.

