Gümüş fiyatları güne düşüşle başladı: Gram gümüş ne kadar oldu?

GÜMÜŞ GERİLEDİ

Gümüş fiyatları 2025 yılı boyunca neredeyse yüzde 100'ün üzerinde değer kazandı. Geçtiğimiz yıl 28 dolar bandında gezinen gümüş bu yıl iki katı yükseldi. Altı seanslık rallinin ardından gümüş 2 Aralık gününe yüzde 1'den fazla gerileme ile başladı.

Öte yandan fiziksel arzın sıkılaşması güçlü endüstriyel talep ve ABD'de faiz indirimi beklentileri değer kazançlarını desteklemeye devam ediyor. Piyasalar şimdi Fed'in yaklaşan toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığının %88 olduğunu fiyatlıyor. ABD'den gelen zayıf ekonomik veriler ve FED yetkililerinin güvercin sinyalleri gümüş fiyatlarını desteklemeye devam edecek.