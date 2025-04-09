Gümüşhane’de 4.2 büyüklüğünde deprem, çevre illerde panik yaşattı

Depremle ilgili açıklama yapan Prof. Yer bilimci Dr. Naci Görür, "Kuzey Anadolu Fay'ı (KAF'ın) Erzincan segmentine bağlı, kısa bir fayın üzerinde, Eskiyol'da, 4,1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Yeri önemli. Geçmiş olsun. Sevgiyle" ifadelerine yer verdi. Prof. Dr. Görür'ün ifade ettiği Kuzey Anadolu Fayı, Türkiye'nin en aktif fay hatlarından biri olarak bilinmesi, Erzincan segmenti ise geçmişte büyük depremler üretmiş bir bölge olarak dikkat çekiyor.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Trabzon'un deprem tehlikesine dikkat çekti. Bektaş, "Deprem sağ yönlü Kuzey Anadolu Fayı ve sol yönlü Kuzeydoğu Anadolu Fay sisteminin kesişme noktasında oldu. Kelkit'ten geçen Kuzey Anadolu Fay'ı (KAF'nın) D-B doğrultulu kuzey kolu deprem tehlikesine (sismik boşluğa sahiptir).Bu nedenle deprem Trabzon sahilinde de hissedilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Yaşanan depremin ardından Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Vali Baruş yaptığı paylaşımda, "Saat 06.09 itibarıyla Kelkit ilçemizde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem nedeniyle şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmemiştir. Saha tarama çalışmalarının devam ediyor. Geçmiş olsun Kelkit, geçmiş olsun Gümüşhane" ifadelerini kullandı.

Kelkit'te yaşanan deprem Trabzon'da korkuttu

Sabah 06.09 saatlerinde Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yaşanan 4.2 büyüklüğündeki deprem Erzincan,Trabzon ve çevre illerde hissedildi. Depremin etkisi Trabzon'da korku ve paniğe neden oldu. Trabzon'un bir çok ilçesinde hissedilen deprem sonrası vatandaşlar yaşadıkları korkuyu sosyal medya hesabında dile getirdi. Vatandaşlar paylaşımlarında, "Trabzon'da deprem oldu" "Allah'ım sen bizi koru" ifadelerine yer verdi.