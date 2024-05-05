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Giriş Tarihi: 5.5.2024 17:53 Son Güncelleme: 5.5.2024 17:57

Gümüşhane'de bıçaklı kavga: 1 ölü

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde  bir kahvehanede çıkan  kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Gümüşhane’de bıçaklı kavga: 1 ölü

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Aydın Doğan Caddesi'ndeki bir kahvehanede meydana geldi. Kahvehanede bulunan P.D. ile A.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine P.D, A.Y'yi bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla önce Kelkit Devlet hastanesine, ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. A.Y, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, zanlı P.D'yi gözaltına aldı.

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Gümüşhane'de bıçaklı kavga: 1 ölü
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