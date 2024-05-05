Gümüşhane’de bıçaklı kavga: 1 ölü

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Aydın Doğan Caddesi'ndeki bir kahvehanede meydana geldi. Kahvehanede bulunan P.D. ile A.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine P.D, A.Y'yi bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla önce Kelkit Devlet hastanesine, ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. A.Y, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, zanlı P.D'yi gözaltına aldı.