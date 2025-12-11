Güncel UEFA Konferans Ligi puan durumu 11 Aralık 2025: Samsunspor kaçıncı sırada, kaç puanı var?

UEFA Konferans Ligi'nin yeni ve zorlu Lig Aşaması formatında mücadele eden Samsunspor, 5. hafta öncesinde sıralamadaki yerini koruma ve doğrudan tur atlama mücadelesi veriyor. Oynadığı dört maç sonunda topladığı puanlarla, liderlik koltuğunda bulunan Samsunspor için AEK Atina maçı, ilk 8 garantisi için kritik önem taşıyor. İşte UEFA Konferans Ligi puan durumu tablosu: