Günde 25 dakika kitap okuyun

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı'nın ilk ara tatili yarın başlıyor. 18 milyondan fazla öğrenci 14 Kasım Pazartesi gününe kadar, hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün tatil yapacak.Veliler, bu dönemde en çok çocuklarının öğrendiklerini unutacağı ve tatil sonrası okula yeniden adapte olup olamayacağı endişesi yaşarken eğitim uzmanları tatili dinlenmenin yanı sıra aynı zamanda yeni döneme hazırlıklık olarak değerlendirmenin önemine dikkat çekiyor.Bilfen İlköğretim Okulları Rehberlik Bölüm Başkanı Tuğçe Kılıç, "Doğru planlanarak geçirilmiş bir tatil süreci, okullar açıldığında öğrencilerin motivasyonunu ve özgüvenini de desteklediği için okula yeniden adapte olma süreçlerini de olumlu etkileyecektir" dedi. Kılıç tatilin ilkokul öğrencileri için günde en az 25-30 dk. ortaokul ve lise öğrencileri için 40-45 dk. kitap okuyabileceği şekilde planlanması gerektiğini söyledi.Planlamayı öğrencinin ihtiyacına göre yapın. Eksik olan bölümleri belirleyip o konulara yoğunlaşın.Günün en verimli saatini pekiştirme için kullanın. Kalan zamanı sosyal etkinliklere ayırın.Zorlu bir sınava hazırlanan 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerinin bu programa bağlı kalmaları oldukça önemli.Mutlaka kitap okumaları ve keyif aldıkları aktivitelere de gün içerisinde gerekli zamanı ayırmaları, hem hedefledikleri yolda doğru adımlarla ilerlemelerini sağlayacak hem de dinlendikleri ve kendilerine zaman ayırdıkları bir süreç olduğu için motivasyonlarını arttıracaktır.