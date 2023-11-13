Günde yarım saatlik şekerleme zayıflatıyor

Yenı bir araştırma, uyumak da dâhil herhangi bir aktivitenin sağlığa hareketsizlikten daha faydalı olduğunu ortaya koydu. İngiltere'deki University College London (UCL) tarafından yapılan araştırmada hareket takip cihazları bağlanmış 15 binden fazla kişi izlendi. Bulgulara göre, her gün yarım saat şekerleme yapmak oturmaya kıyasla bel kısmında yaklaşık 2,5 santimlik zayıflama sağlayabiliyor. Araştırmanın yazarlarından Dr. Jo Blodgett "Günlük 30 dakikalık hareketsiz davranışı, 30 dakikalık uykuyla değiştirmek, 0,43 daha düşük vücut kitle endeksi ve 1,75 cm (0,7 inç) daha ince bel çevresi ile ilişkilendirildi" dedi.