Güneş Hayat kimdir? Bir Küçük Gün Işığı oyuncusu Güneş Hayat kaç yaşında, nereli?

Güneş Hayat kimdir sorusu, dizinin başlamasıyla birlikte sürekli olarak aratılacak. Bir Küçük Gün Işığı dizisi ATV ekranlarında izleyicilerin karşısına bu akşam çıkacak. Oyuncu kadrosunda Güneş Hayat da bulunuyor. Peki, Güneş Hayat kimdir? Bir Küçük Gün Işığı Güneş Hayat kaç yaşında? İşte detaylar!
GÜNEŞ HAYAT KİMDİR?
Güneş Hayat, 1 Haziran 1964 yılında Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Konservatuar mezunu olan Hayat; Ankara, Trabzon, Diyarbakır ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nda görev yaptı. Güneş Hayat, 2006 yılında "Gülpare" dizisi ile ekranlara, 2007 yılında ise "Kurtlar Vadisi Terör" filmi ile beyaz perdeye adım attı. Güneş Hayat ayrıca; "Evim Sensin", "El Değmemiş Aşk", "Ay Tutulması", "Çalıkuşu", "Hercai", "Düğüm Salonu" gibi birçok dizi ve filmde rol aldı.
2013 – Çalıkuşu
2016 – Son Destan
2017 – Adı Efsane
2018 – Adı Zehra
2019 – Hercai
BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI KONUSU NE?
"Bir kadın bir adamı ne kadar sevebilir?"
Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu dizi, tüm ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini konu alıyor. 10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif'in hayatı bir haberle alt üst olur. Çaresiz genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik bir şekilde kesiştiğinde ise her şey daha da karışır.
Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar…