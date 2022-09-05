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Giriş Tarihi: 5.9.2022 16:06

Güneş Hayat kimdir? Bir Küçük Gün Işığı oyuncusu Güneş Hayat kaç yaşında, nereli?

Güneş Hayat Bir Küçük Gün Işığı dizisinde rol alacak. ATV dizilerinin değişilmez oyuncusu için Güneş Hayat kimdir, nereli soruları sıklıkla yöneltiliyor. Oynadığı her dizide izleyicilerin takdirini toplayan oyuncu, fenomen olması beklenen Bir Küçük Gün Işığı’nda da başrollere destek olacak. Peki, Güneş Hayat kimdir? Güneş Hayat kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Güneş Hayat kimdir? Bir Küçük Gün Işığı oyuncusu Güneş Hayat kaç yaşında, nereli?

Güneş Hayat kimdir sorusu, dizinin başlamasıyla birlikte sürekli olarak aratılacak. Bir Küçük Gün Işığı dizisi ATV ekranlarında izleyicilerin karşısına bu akşam çıkacak. Oyuncu kadrosunda Güneş Hayat da bulunuyor. Peki, Güneş Hayat kimdir? Bir Küçük Gün Işığı Güneş Hayat kaç yaşında? İşte detaylar!

GÜNEŞ HAYAT KİMDİR?

Güneş Hayat, 1 Haziran 1964 yılında Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Konservatuar mezunu olan Hayat; Ankara, Trabzon, Diyarbakır ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nda görev yaptı. Güneş Hayat, 2006 yılında "Gülpare" dizisi ile ekranlara, 2007 yılında ise "Kurtlar Vadisi Terör" filmi ile beyaz perdeye adım attı. Güneş Hayat ayrıca; "Evim Sensin", "El Değmemiş Aşk", "Ay Tutulması", "Çalıkuşu", "Hercai", "Düğüm Salonu" gibi birçok dizi ve filmde rol aldı.

ROL ALDIĞI DİZİLER

2006 – Gülpare

2009 – Masumlar

2011 – Ay Tutulması

2012 – Alev Alev

2013 – Çalıkuşu

2016 – Son Destan

2017 – Adı Efsane

2018 – Adı Zehra

2019 – Hercai

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI KONUSU NE?

"Bir kadın bir adamı ne kadar sevebilir?"

Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu dizi, tüm ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini konu alıyor. 10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif'in hayatı bir haberle alt üst olur. Çaresiz genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik bir şekilde kesiştiğinde ise her şey daha da karışır.

Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar…

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Güneş Hayat kimdir? Bir Küçük Gün Işığı oyuncusu Güneş Hayat kaç yaşında, nereli?
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