Güneydoğu’nun Gladyatörleri Kamçılı adamlar

Diyarbakır'ın Dicle İlçesi'ne bağlı Pirhadyan köyündeki Şeyh Şerif ziyaretinin ardından asırlardır her yıl Mayıs ayında yapılan kamçı şenliğinde gençler güç gösterisinde bulundu. Köyden yaklaşık 3 kilo metre uzaklıktaki Dicle Baraj gölünün yakınlarında yer alan tepede 'arena' olarak düzenlenen boş alanda gençler, önceden hazırladıkları ve birbirine sarılan poşulardan oluşan kamçılarla kavga etti.

Çevre köylerden de şenliğe katılanlarla kıyasıya göç gösterisinde bulunurken, kalabalık tezahüratla gençlere destek verdi. Yaklaşık 4 bin kişinin izlediği kamçılarla dövüşen gençler akıllara gladyatörlerin mücadelesini getirdi. 'Güneydoğunun Gladyatörleri' arasındaki kamçı gösterisi sırasında zaman zaman kavgalar da yaşanırken, olayın büyümemesi için ellerinde sopalar bulunan hakemler, müdahale ediyor. Şenliklere katılan Hüseyin Suvar, bölgede geçmişi 700 yıl öncesine kadar dayanan kamçılı gösterilerinin burada yapılan ziyaret ve anma programının ardından gerçekleştiğini belirterek, gençlerin güç gösterisinin şenliklere damga vurduğuna dikkat çekti.

700 YILLIK BİR GEÇMİŞİ VAR

Bölgede, baharın gelişiyle birlikte çevre ilçeler ve köylerden gelen binlerce kişi Dicle ilçesinde ziyarete giderek adaklar adar ve dilekler tutar. Ardından festival havasında geçen etkinlikten sonra köylerden gelen binlerce genç belirledikleri alanda kamçı oyunu oynuyor. 600-700 yıl öncesinde oynanan gösteri, İran'dan buralara geldiği belirtiliyor.