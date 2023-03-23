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Giriş Tarihi: 24.3.2023

Güpegündüz kaçırıldı

Almanya’da yaşayan işadamı Zeki Oğuz, iş için geldiği İstanbul’da kaçırıldı. Market çıkışı zorla bir araca bindirilen Oğuz’u bulmak için polis alarma geçti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Güpegündüz kaçırıldı
Almanya'da yaşayan ve İstanbul Taksim'de bir restoran ortağı olan işadamı Zeki Oğuz, geçtiğimiz hafta İstanbul'a geldi. İddiaya göre, Oğuz geldikten bir gün sonra Kemerburgaz Göktürk'te kayıplara karıştı. Oğuz'un arkadaşı L.U. Oğuz ile gün içinde mesajlaştığını ancak bir süre sonra telefonunun kapandığını ve arkadaşının hayatından endişe ettiğini belirterek kayıp ihbarında bulundu. Polis, Oğuz'un son görüldüğü yerdeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülere; Oğuz'un bir marketten alışveriş yaptığı, ödemenin ardından marketten çıktığı yansıdı.



YANLIŞ ADAMI KAÇIRMAYA ÇALIŞTILAR
Görüntülerin devamında, marketin önünde şüpheli kişilerin, marketten çıkan bir kişiyi zorla araca bindirmek istediği, ancak kısa süre sonra serbest bıraktığı, hemen ardından marketten çıkan Oğuz'un şüpheliler tarafından araca bindirilip götürüldüğü görüldü. Şüphelilerin, Oğuz'dan önce yanlışlıkla başka birini kaçırmaya çalıştığı anlaşıldı.

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Güpegündüz kaçırıldı
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