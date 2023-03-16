Gurbetçi annenin enkaz başında ’1 milyonluk’ bekleyişi

"ALT KATLARDAKİ HERKES ÖLDÜ"

Enkaz başındaki ziynet eşyası ve gayrimenkullerinin olduğu çantayı bulmaya çalışan Şenay Kundak, deprem günü yaşadıklarını anlattı. Depreme uykuda yakalandıklarını anlatan Kundak, "Bizim bina 8 katlıydı. Biz dördüncü kattaydık, iki kat aşağı indik. Bizim altımızdaki katlardaki herkes öldü. 14 kişi vefat etti. Bizim katta çökmeye devam etseydi ölürdük" dedi.

"ELİMİZDE BİR ŞEY KALMADI"

Almanya'daki birikimleriyle Hatay'da 5 daire ve bir dükkan sahibi olduğunu dile getiren Kundak, "Şu an hiçbir dairem kalmadı. Depremin ardından Bolu'ya kızımın evine taşındık. Valilikten bilgi geldi enkazın başına gelebileceğimiz yönünde. Burası yaşadığım evdi, enkazda para ve altınlarımı bulmak için geldik. 3 gündür geliyorum ama hiçbir şey bulamadık. Umudumuz da kalmadı, tozun içinde kaldık. Tüm birikimlerimiz yıkıldı. Elimizde hiçbir şey kalmadı, bir canımız kaldı. Ona da şükür" diye konuştu.