Gurbetçiler akın akın Avrupa’ya dönüyor

Yaz tatilini Türkiye'de geçiren gurbetçiler, memleketlerinden ayrılmanın hüznüyle Avrupa'ya dönüşe geçti. Yaz tatilini Türkiye'de geçiren gurbetçiler, sevdiklerinden ayrılmanın acısını yaşayarak yaşadıkları ülkelere dönmek için yola çıktı. Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, hasretle gelinen memleketten ayrılmanın hüznü gurbetçilerin yüzlerine yansıdı. Sınır kapısında saatlerce bekleyen gurbetçiler, tatil boyunca memleketlerinde yaşadıkları hatıraları tek tek hatırladıklarını söyledi.