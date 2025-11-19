Gürcistan’da Türk vatandaşı ölü bulundu

Gürcistan'ın Marneuli belediyesinde ormanlık alanda terk edilmiş halde duran bir otomobilin içinde Türk vatandaşı olduğu öğrenilen bir kişi ölü bulundu. Gürcistan'ın doğusunda Marneuli belediyesine bağlı Sabirkend Köyü'ndeki ormanlık alanda terk edilmiş bir otomobilin içinde 1 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Ormanlık alan geniş bir güvenlik çemberine alındı, ekipler sabah saatlerine kadar incelemelerini sürdürdü. Araçta bulunan şahsın Türk vatandaşı olduğu öğrenildi.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, olayla ilgili Gürcistan Ceza Kanunu'nun 108. maddesi uyarınca "kasten adam öldürme suçundan" soruşturma başlatıldığını duyurdu. Söz konusu madde gereğince suçlu bulunan kişi 7 ila 15 yıl arasında hapis cezasına çarptırılıyor.