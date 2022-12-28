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Giriş Tarihi: 28.12.2022 14:12

Gürcistan'dan gelen otobüste ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon TL

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir yolcu otobüsünde 500 çinçilla postu ele geçirildi.

AA
Gürcistan’dan gelen otobüste ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon TL

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Gürcistan'dan Aktaş Gümrük Kapısı'na gelen yolcu otobüsü, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından incelemeye alındı.

Aracı x-ray taramasına sevk eden ekipler, yolcu koltuklarının bazılarının üzerinde dikkati çeken yastıklar olduğunu fark etti. Şüphe uyandıran yastıkların fermuarlarının açılmasıyla, çok sayıda hayvan postu bulundu.

Yastıklarda yapılan tespitin ardından x-ray taramasında farklı noktalarda şüpheli yoğunluklar gören ekipler, aracı arama hangarına aldı. Yapılan kontrollerde, yolcu koltuklarının yanı sıra araç sürücüsünün dinlendiği bölümde de benzer yastıklar olduğu ve bunların da hayvan postuyla doldurulduğu tespit edildi.

Yapılan incelemede, postların değerli kürklerin yapımında kullanılan çinçilla postları olduğu saptandı. Ele geçirilen toplam 500 çinçilla postunun yaklaşık 2 milyon lira değerinde olduğu belirlendi.

Olayla ilgili Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

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Gürcistan'dan gelen otobüste ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon TL
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