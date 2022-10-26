Gürcistanlı Peride, KTÜ Farabi Hastanesi’nde şifayı buldu

Gürcistan vatandaşı Peride Kutchava(46) hasta, kolundaki yumru şeklindeki şişlikler nedeniyle Trabzon'a gelerek KTÜ Farabi Hastanesi'ne başvurdu. Hasta, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Muhammet Uraloğlu tarafından muayene edildi. Yapılan tetkikler sonucunda, kolunda çoklu kitle tanısı koyularak hastanın ameliyat edilmesine karar verildi. Prof. Dr. Muhammet Uraloğlu ve ekibi tarafından ameliyat edilen hastanın kolundan 30-35 adet 1x1 ile 3x3 santimetre arasında kitleler çıkarıldı. Hasta 2 günlük tedavisi sonrası sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

BU KADAR ÇABUL ŞİFAYA KAVUŞACAĞIMI DÜŞÜNMÜYORDUM

Ameliyat ve tedavi sonrası sağlığına kavuşarak taburcu olan Peride Kutchava, "Kolumdaki kitleler için Gürcistan'da birçok hastaneye gittim ama çare bulamadım. Daha sonra yaptığım araştırmalar sonrası Trabzon'da tedavi olmak istedim. Bu kitleler, kozmetik görüntü olarak beni çok rahatsız ediyordu. Kollarımı, kimse görsün istemiyordum. Türk doktorlarımız sayesinde başarılı bir ameliyat sonrası sağlığıma kavuştum. Hastanedeki tedavim sürecinde hem doktorumdan hem de KTÜ Farabi Hastanesi'nde hizmet veren herkesten büyük misafirperverlik ve sıcaklık gördüm. Bu kadar çabuk şifaya kavuşacağımı düşünmüyordum. Türk doktor ve sağlık ekiplerine çok teşekkür ediyorum, "dedi.

Sağlık turizmi kapsamında son zamanlarda, komşu Gürcistan'dan pek çok hasta başvurduğunu belirten Prof. Dr. Uraloğlu "Hastamız bize geldiğinde çaresiz bir halde, şifa arıyordu. Peride Hanım'ın kolunda çok sayıda kitlenin bulunduğunu tespit ettik. Bu tarz vakalarda; hastalarımızın kolunda ağrı, görüntü bozukluğu, sinirlere baskı gibi şikâyetleri oluyor. Başarılı bir ameliyat ile hastamız şifa buldu. Fazla sayıda kitlenin bulunması, onların kansere dönüşme riski açısından tehlikeliydi. Böyle durumlarda, fazla bekletilmeden bu kitlelerin çıkarılmasını öneriyoruz." diye konuştu.

ERKEN TANI, KANSER GİBİ BİRÇOK TEHLİKELİ HASTALIĞIN KESİN TEDAVİSİNİ MÜMKÜN KILAR

Cilt altına yerleşen ve elle hissedilen şişliklerin, halk arasında beze, büyük olanların ise yumru olarak adlandırıldığını belirten Prof. Dr. Uraloğlu "En sık rastlanan şişlikler; lenf bezleri şişlikleri, lipomlar (yağ bezesi) ve sebase (yağ) kistleridir. Bunlardan başka iyi huylu birçok tümörden nadir kanser çeşitlerine kadar pek çok hastalık, cilt altı şişlik oluşturabilir. Tehlikeli olarak nitelendirdiğimiz liposarkom, malign mezenkimal tümör gibi hastalıklar da deri altında şişlikle başlar. Genelde ağrısız seyreden bu şişliklerin hızlı büyümeleri, kıvamlarının değişip yumuşaklığının kaybolması, deri altındaki hareketliliğinin kaybolup sabitlenmesi, üzerinin kızarmaya başlaması, kanser dönüşüm işaretleridir. Cilt altı şişlikleri vücudumuzda oluştuğunda, hastaneye başvurma konusunda tereddüt etmemeliyiz. Erken tanı, kanser gibi birçok tehlikeli hastalığın kesin tedavisini mümkün kılar." dedi.