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Giriş Tarihi: 12.6.2022

‘Gürültü geliyor’ diye balkon kapısına duvar ördüler

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
‘Gürültü geliyor’ diye balkon kapısına duvar ördüler
Rize'nin İyidere ilçesi Büyükçiftlik Köyü'ndeki Şamlı Apartmanı, sıra dışı balkonuyla ilgi çekiyor. 2 katlı binanın ön tarafından yer alan ve kahvehaneden gelen seslerden rahatsız olan 1'inci kattaki daire sahibi, ilginç çözüm yolu buldu. Ev sahibi, gürültü şikâyetiyle balkona açılan kapıya duvar ördü.



Komşulardan Mehmet Temiz, "Ben konuyu bildiğim için ortaya çıkan görüntüyü yadırgamıyorum ama burayı ilk kez görenler için ilginç bir manzara oluşturuyor. Biz de bilmesek 'Tam Karadeniz fıkrası' deriz" diye konuştu.

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‘Gürültü geliyor’ diye balkon kapısına duvar ördüler
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