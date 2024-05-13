Güvenli internetle çocuklara kalkan

Dünya çapında birçok hükümet çocukları internette de korumak için önlemler almaya çalışıyor. Western Sydney Üniversitesi'ndeki bir araştırma merkezi ile Save the Children isimli sivil toplum kuruluşu tarafından yapılan bir çalışma çocukların, özellikle de düşük gelirli ailelerden gelenlerin, tanımadıkları kişilerden gelen uygunsuz istekleri engelleme olasılığının %35 daha az olduğunu ortaya çıkardı. Araştırma, çocukların bu tür kişileri yetişkinlere bildirmemesi veya engellememesi nedeniyle, ileride istenmeyen durumlarla karşılaşma risklerinin daha yüksek olduğunu kaydetti. Birleşmiş Milletlere (BM) göre dünya genelinde her yarım saniyede bir çocuk internetle tanışıyor.Örneğin İngiltere'de teknoloji şirketlerinin, Çevrimiçi Güvenlik Yasası adı verilen yeni bir yasa uyarınca çocukların internette güvenliğini sağlamak için daha fazla çaba göstermesi gerekecek. Ancak yeni kurallar 2025'e kadar yürürlüğe girmeyecek ve yasayı eleştirenler yeterince kapsamlı olmadığını söylüyor. Rahatsız edici veya uygunsuz içeriği filtrelemek için tasarlanmış ebeveyn kontrollerine rağmen, araştırmalar bunların ebeveynler tarafından yaygın olarak kullanılmadığını gösteriyor. İngiltere merkezli bazı büyük internet şirketlerinin kurduğu bir güvenlik organizasyonu olan bir şirkette ebeveyn kontrollerinin bir listesi ve bunların nasıl kullanılacağına dair adım adım kılavuzlar bulunuyor.TikTok ile birlikte gençlerin en çok kullandığı platformlardan biri olan YouTube'da ebeveynler, yetişkinlere yönelik içerikleri filtreleyen "çocuk" sürümünü kurabiliyor. Ana siteyi kullanan daha büyük çocuklar için ebeveynler, çocuklarının ziyaret ettiği siteleri incelemelerine olanak tanıyan denetimli hesaplar oluşturabiliyor. TikTok, aile eşleştirme aracı sayesinde ebeveynlerin bir gencin hesabını isterlerse gizliye çevirebileceğini söylüyor.Denetimli hesap, Facebook'taki 'aile merkezi' bölümünden Messenger'da da kurulabilir.Instagram, ebeveyn denetimleri aracılığıyla günlük zaman sınırları ve molalar oluşturulabiliyor, ebeveynler çocuklarının bildirdiği hesapları görebiliyor. Android ve Apple telefonlar ve oyun konsollarında ebeveynlerin kullanabileceği uygulamalar ve sistemler bulunuyor. Bu araçlar belirli uygulamalara erişimi engelliyor veya sınırlıyor, uygunsuz içeriği kısıtlayabiliyor, satın alma işlemlerini engelleyebiliyor ve bunlardan çocuğun hangi içerikleri izlediği takip edilebiliyor. Apple, Screen Time, Google, Family Link uygulamalarını kullanıyor ama benzer uygulamalar üçüncü taraf geliştiricilerden de edinilebilir.