Hülya Onaylı davasında karar çıktı! Ailesi Tunç Soyer’e isyan etmişti!

6 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, alınan beyanlar ve toplanan deliller ışığında Bahadır Sıgalı'nın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi. Ara duruşmada tahliye edilen sanığa ev hapsi verildi.

KARAR ÇIKTI

Tutuksuz Bahadır Sıgalı'nın yargılanmasına bugün 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanık Bahadır Sıgalı, taraf avukatları ile Hülya Onaylının yakınları katıldı. Hakim, olayla ilgili olarak mahkemeye sunulan yeni bilirkişi raporunda sürücü Bahadır Sıgalı'nın tali kusurlu, Onaylının ise asli kusurlu olduğunu söyledi. Esas hakkında mütalaasının hazır olduğunu belirten iddia makamı, sanık için taksirle bir kişinin ölümüne neden olma suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu. Son sözleri sorulan Bahadır Sıgalı, "Hızlı olduğumu düşünmüyorum. Hızımı net bilmiyorum ama tahminen 60 veya 70-80 ile gidiyordum. Olaydan dolayı üzgünüm. Kesinlikle böyle olsun istemezdim. Bilerek yapmadım. Bilinçsiz bir şey ve ben de mağdurum" dedi. Sanığın son sözlerinin ardından karar açıklandı. Hakim, sanığı 'taksirle ölümüne neden olma' suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırırken, iyi hali göz önüne alınarak ceza 3 yıl 4 ay hapse çevrildi. Öte yandan sanığın ehliyetine 1 yıl 4 ay süreyle el konuldu ve adli kontrol tedbirleri de kaldırıldı.