Hablemitoğlu davası 30 Ocak 2026’ya ertelendi

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun, Ankara'daki evinin önünde öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılanmasına Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya devam edildi. Davanın tek tutuklu sanığı Nuri Gökhan Bozkır ile başka bir davadan hükümlü Enver Altaylı bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Aydın Köstem salonda hazır bulunurken Mehmet Narin ise duruşmaya katılmadı. Mahkeme Başkanı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 2014'ten bu yana yürütülen Gaffar Okkan suikastı soruşturmasına ilişkin iddianame ile Levent Göktaş'ın bu dosyada verdiği ifadelerin talep edildiğini açıkladı.

"TAHLİYEMİ TALEP ETMİYORUM; ZATEN REDDEDİLECEĞİNİ BİLİYORUM"

Duruşma savcısı mahkemeden, Nuri Gökhan Bozkır'ın tutukluluk halinin ve diğer sanıklar hakkında da mevcut adli kontrol hükümlerinin devamını talep etti. Söz hakkı verilen sanık Nuri Gökhan Bozkır ise dosyada aleyhine herhangi bir delil bulunmadığını belirterek, "Olayla ilgili kamera kayıtlarında yer alan kişinin ben olmadığım bilirkişi raporuyla ortaya konmuştur. Görüntülerdeki kişilerle de bağlantım yok. Kaçma şüphem yok. Bu dosyada hiçbir sanığın bu olaydan menfaat sağladığına dair bir durum yoktur. Tahliye talep etmiyorum; zaten reddedileceğini biliyorum, kendimi küçük düşürmek istemiyorum." ifadelerini kullandı. Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını ileri sürerek, üzerlerindeki adli kontrol yükümlülüklerinin kaldırılmasını istedi.

Sanık müdafileri, duruşma savcısının değiştiğine dikkat çekerek, göreve yeni başlayan savcının esas hakkındaki mütalaayı yeniden hazırlamasını ve sanıklara uygulanan adli kontrol tedbirlerinin sona erdirilmesini talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar yönünden mevcut tedbirlerin aynen sürdürülmesine hükmetti ve esas hakkında mütalaada değişiklik yapılıp yapılmayacağının bildirilmesi amacıyla dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesini hükmetti. Duruşma, 30 Ocak 2026'ya ertelendi.