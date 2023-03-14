HAC KAYIT EKRANI E-DEVLET 2023 | Hac kesin kayıtları nasıl ve nereden yapılır, hac ücreti ne kadar? Diyanet adım adım açıkladı!

Hac kayıt ekranı e devlet araştırmaları hız kazandı. Geçtiğimiz hafta açıklanan Hac kura sonuçlarının ardından sıra kesin kayıt adımına geldi. Bu yıl kutsal topraklara gitmeye hak kazanan 83 bin 430 kişi, kayıt işlemlerini 13 Mart Pazartesi gününden itibaren e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda kayıt işlemi için son başvuru tarihini duyurdu. Buna göre hac kesin kayıt başvuruları, 24 Mart 2023 tarihinde sona erecek. Peki, Hac kesin kayıtları nasıl ve nereden yapılır, hac ücreti ne kadar? İşte, e devlet Hac kayıt ekranı ve ücreti 2023...
HAC KESİN KAYITLARI NASIL YAPILIR?
2023 yılı hac kura sonuçları, 8 Mart 2023 saat 22.00'de e-Devlet üzerinden erişime açıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "2023 yılı Hac kura sonuçları açıklandı. Kura sonucunu ve hac ile ilgili tüm işlemlerinizi Dijital Türkiye Portalından (e-Devlet) takip edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.
2023 Yılı hac kesin kayıt işlemleri ile birlikte organizasyon tercihleri, havalimanı seçimi, hac konaklama ve oda tercihleri, 13 - 24 Mart tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Ek kayıtlar da 30 Mart - 7 Nisan'da olacak.
Diyanet'in resmi Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "2023 Yılı Hac kesin kayıtları işlemlerinde, Havalimanı Seçimi, Hac Konaklama ve Oda Tercihleri işlemlerinizi 13 Mart 2023 Pazartesi günü saat 08.00 den itibaren e-Devlet @ekapi üzerinden yapabilirsiniz." ifadeleri yer aldı.
İlk aşamada uçmak istediğiniz ''Havalimanı'' ve hac ücreti ''Ödeme Şekli''ni seçiniz. ''Devam'' butonuna tıklayarak ikinci aşamaya geçiniz. Bu aşamda açıklamadaki bilgilendirmeyi dikkate alarak kendinizin ve varsa yakınlarınızın ''Konaklama ve Oda Tipi''ne ait bilgileri seçiniz.
Hac organizasyonunda birliktelik yaptığınız kişiler varsa aynı kafilede olmak için aynı konaklama tercihini; aynı odada kalabilmek için de aynı oda tipi tercihini yapmanız gerekmektedir. Aynı oda tipi tercihinde ise yakınlık gözetilerek oda yerleşim planlaması yapılacaktır.
''Devam et'' butonuna tıklayarak ön izleme ekranındaki tercih işlemlerinizi kontrol ederek ''Kaydet'' butonuna tıklayınız. Yaptığınız işlemlerin doğruluğunu kontrol ediniz.
Yanlış bilgiler varsa ''Güncelleme'' butonuna tıklayarak hatalı bilgileri düzeltip tekrar ''Kaydet'' butonuna basarak hac kesin kayıt işleminizi tamamlayınız.
HAC ORGANİZASYON SEÇİMİ NASIL YAPILIR?
Organizasyon tercihleri Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu veya ''Acente Organizasyonu'ndan birini seçerek yapınız.
Hacca gitmek istediğiniz organizasyon tercihinizi yaptıktan sonra ''Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okuyarak kabul ediyorum'' alanını işaretleyiniz ve ''Kaydet'' butonunu tıklayarak işleminizi tamamlayınız. ''Yazdır'' butonuna basarak Hac Organizasyon Tercihinize ait belgenin çıktısını alabilirsiniz.:
1 KİŞİLİK HAC PARASI NE KADAR, KAÇ TL?
Bu yıl Hac ibadetini yerine getirmek isteyen 1 kişinin ücreti kur oranına göre değişiklik gösteriyor. 1 kişinin hac masrafı Türk Lirası cinsinden 60 bin TL ile 90 bin TL arasında değişiyor.
Bu rakamlar Diyanet tarafından yapılan hac kurası sonrası oluşan fiyatlardır. Fakat kurasız hac programı ile hac ibadetini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar daha fazla ücret ödemek zorunda.
HAC ÜCRETLERİ 2023 NE KADAR, KAÇ TL?
Hac ibadeti fiyatları, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olan Riyal cinsinden belirleniyor. Hac fiyatları her yıl kişi başı ortalama 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik göstermektedir.
Diyanet tarafından 2023 yılı hac ücretlerine dair kılavuz da yayımlandı. İşte fiyatları: