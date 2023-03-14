HAC KAYIT EKRANI E-DEVLET 2023 | Hac kesin kayıtları nasıl ve nereden yapılır, hac ücreti ne kadar? Diyanet adım adım açıkladı!

1 KİŞİLİK HAC PARASI NE KADAR, KAÇ TL?

Bu yıl Hac ibadetini yerine getirmek isteyen 1 kişinin ücreti kur oranına göre değişiklik gösteriyor. 1 kişinin hac masrafı Türk Lirası cinsinden 60 bin TL ile 90 bin TL arasında değişiyor.

Bu rakamlar Diyanet tarafından yapılan hac kurası sonrası oluşan fiyatlardır. Fakat kurasız hac programı ile hac ibadetini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar daha fazla ücret ödemek zorunda.