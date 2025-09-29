HAC KURA ÇEKİM TARİHİ 2026: Hac kurası ne zaman, hangi tarihte çekilecek, nereden ve nasıl sorgulanır?

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri, 2026 yılı hac kayıt yenileme süresiyle ilgili önemli bir duyuru yaptı. Genel Müdür Remzi Bircan, başvuruların 30 Eylül tarihine kadar uzatıldığını belirterek, hac kayıt yenilemesi sırasında konaklama seçeneklerine özen gösterilmesi gerektiğine dikkat çekti. Peki, milyonlarca Müslümanın merakla beklediği 2026 hac kuraları hangi tarihte gerçekleştirilecek?