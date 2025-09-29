Haberler Yaşam Haberleri HAC KURA ÇEKİM TARİHİ 2026: Hac kurası ne zaman, hangi tarihte çekilecek, nereden ve nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 29.9.2025 10:01

2026 yılı hac ibadeti için ön kayıt dönemi tamamlandı. Şimdi sırada milyonlarca vatandaşın merakla beklediği hac kura çekimi var. Başvurular e-Devlet üzerinden alınırken, gözler noter huzurunda yapılacak kura tarihine çevrildi. Peki, 2025 hac kurası hangi tarihte gerçekleştirilecek?

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri, 2026 yılı hac kayıt yenileme süresiyle ilgili önemli bir duyuru yaptı. Genel Müdür Remzi Bircan, başvuruların 30 Eylül tarihine kadar uzatıldığını belirterek, hac kayıt yenilemesi sırasında konaklama seçeneklerine özen gösterilmesi gerektiğine dikkat çekti. Peki, milyonlarca Müslümanın merakla beklediği 2026 hac kuraları hangi tarihte gerçekleştirilecek?

HAC KAYIT YENİLEME TAKVİMİ UZATILDI!

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, ön kayıt başvurularının 21 Eylül'de tamamlandığını hatırlatırken, kayıt yenileme işlemi yapacak kişilerin bu işlemleri 30 Eylül'e kadar gerçekleştirebileceğini açıkladı.

Kayıt yenileme işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu işlemler, önceden kaydı bulunan ancak eksiklerini tamamlamayan adaylar için geçerli olacak.

HAC KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
2026 yılı hac yolculuğuna çıkacak adayların belirlenmesi için yapılacak kura çekimi, ekim ayında noter huzurunda gerçekleştirilecek. Adaylar, kura sonuçlarıyla birlikte hac programına ilişkin bilgileri öğrenebilecek.

