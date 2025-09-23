Haberler Yaşam Haberleri HAC KURA ÇEKİM TARİHLERİ 2026 || Hac kurası ne zaman çekilecek, tarih belli oldu mu?
Hac için ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 11 Ağustos 2025 tarihinde başlamış, 5 Eylül 2025'te sona ermişti. Daha sonrasında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın duyurusuyla bu süre 21 Eylül 2025'e kadar uzatılmıştı. Şimdi ise gözler Hac kura tarihlerine çevrildi. Peki, Hac kurası ne zaman çekilecek, tarih belli oldu mu? İşte, detaylar...

2026 yılı Hac kura çekim tarihi için gözler Diyanet İşleri Başkanlığı'na çevrildi. Kura sonucunda asil ve yedek listeler belli olacak. Bu kapsamda ise "Hac kurası ne zaman çekilecek, tarih belli oldu mu?" soruları yanıt arıyor. İşte, 2026 Hac kura takvimi hakkında merak edilenler...

HAC ÖN KAYIT VE KAYIT YENİLEME SÜRECİ TAMAMLANDI!

2026 Hac organizasyonu için ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 11 Ağustos 2025 tarihinde başlayıp 5 Eylül 2025'te sona ermişti. Ancak Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın duyurusuyla bu süre 21 Eylül 2025'e kadar uzatıldı.

2026 HAC KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı Hac kura çekim tarihini henüz resmi olarak açıklamadı. Ancak geçmiş yılların uygulamalarına bakıldığında, kuraların genellikle Ekim sonu veya Kasım başı gibi çekildiği görülüyor.

Örneğin, 2025 Hac kuraları benzer bir dönemde gerçekleştirilmişti. Bu doğrultuda, 2026 Hac kurası için de 2025'in son çeyreğinde bir çekiliş bekleniyor.

Kesin tarih belli olduğunda, Diyanet tarafından e-Devlet üzerinden ve resmi kanallardan duyurulacak. Adayların, kura sonuçlarını takip etmek için SMS bildirimlerini aktif hale getirmeleri faydalı olacak.

