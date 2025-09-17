HAC KURASI ÇEKİLİŞ TARİHİ 2026 DİYANET | "Ön kayıt ve kayıt yenileme uzatıldı!"Hac kuraları ne zaman çekilecek, tarih belli oldu mu?

Hac kurası tarihi, ön kayıt yaptıran vatandaşların gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 11 Ağustos'ta başlayan hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapılacağını duyurdu. İlk olarak 5 Eylül'de sona ermesi planlanan başvurular, 21 Eylül'e kadar uzatıldı. Peki, hac ön kayıt süreci ne zaman tamamlanacak, başvurular nasıl yapılacak? 2026 hac kurası hangi tarihte çekilecek? İşte ayrıntılar.
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı hac kura çekim tarihiyle ilgili henüz resmi bir duyuru yapmadı. Ancak geçmiş yıllara bakıldığında kuraların genellikle Aralık-Ocak aylarında gerçekleştirildiği biliniyor. 2025 hac kuralarının 31 Ekim 2024'te çekildiği göz önünde bulundurulduğunda, 2026 kura çekiminin de Ekim veya Kasım 2025'te yapılması öngörülüyor. Kesin tarihler, hac.gov.tr ve Diyanet'in resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılacak. Adayların bu duyuruları yakından takip etmeleri gerekiyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri 21 Eylül'e kadar uzatıldı.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2026 hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerinin 21 Eylül'e kadar uzatıldığını bildirdi.
Başkan Erbaş yaptığı açıklamada, "2026 yılı hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine 21 Eylül 2025 tarihine kadar uzatıldı. Vatandaşlarımız işlemlerini 21 Eylül'e kadar e-Devlet üzerinden yapabilirler." ifadelerini kullandı.