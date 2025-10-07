Haberler Yaşam Haberleri Hac kurası ne zaman çekilecek, tarih belli oldu mu? Diyanet ile gözler 2026 Hac Kura tarihlerinde!
Giriş Tarihi: 7.10.2025 12:11

Hac ön kayıtlarının sona ermesinin ardından başvurularını gerçekleştiren adaylar hac kura takvimine odaklandı. Diyanet tarafından paylaşılacak olan takvimle birlikte kesin kayıt hakkı kazananlar netleşmiş olacak. İlk kez kayıt yaptıranlar ile önceki yıllardan başvuru yapanlar aynı kura sürecine dahil edilecek. Peki, Diyanet ile 2026 hac kurası ne zaman çekilecek? İşte ayrıntılar

Hac kura çekimi, milyonlarca Müslüman tarafından merakla bekleniyor. Ön kayıtlarını tamamlayan adaylar, kutsal topraklara yolculuk için kura tarihini yakından takip ediyor. Peki, 2025 yılı hac kurası ne zaman yapılacak ve sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? İşte tüm ayrıntılar…

2026 HAC KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı Hac kura çekim tarihini henüz resmi olarak açıklamadı. Ancak geçmiş yılların uygulamalarına bakıldığında, kuraların genellikle Ekim sonu veya Kasım başı gibi çekildiği görülüyor.

HAC DURUMU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

HAC KAYIT ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILIR?

2026 yılında ilk defa hacca gitmek üzere müracaat etmek isteyen vatandaşlarımıza ön kayıt imkânı tanınmış olup kendilerinden kişi başı 950,00 TL (Dokuzyüzelli Türk Lirası) hac ön kayıt ücreti alınacaktır.

2026 yılı hac ön kayıt işlemleri ile 2025 yılı haccı için çekilen kuraya katıldığı halde kesin kayıt sırası gelmeyen veya kesin kayıt sırası geldiği halde vazgeçme, erteleme vb. herhangi bir sebeple hacca gidemeyen hac yolcularının kayıt yenileme işlemleri e-Devlet portali üzerinden kendilerince yapılacak ve kaydını güncelleyenlerden herhangi bir ücret alınmayacaktır.

İlk defa kayıt yaptıracak vatandaşlarımız ön kayıt ücretini anlaşmalı bankalardaki (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) hac kurumsal tahsilat hesabına yatıracaktır.

