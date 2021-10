Hacet Namazı Duası Okunuşu - Hacet Namazı Nasıl Kılınır ve Kaç Rekât?

Hacet namazı bir kişinin dünyaya ve ahirete dair istediklerinin gerçekleşmesi için kıldığı namaza verilen isimdir. Allah'tan ya da bir kişiden ihtiyacı olan şeyin istenmeden önce abdest alınarak namaz kılınıp dua edilmesi gerekir. Hacet duası da bu noktada merak konusu olmaktadır. Hacet namazı nasıl kılınır ve hacet namazı duası nasıl okunur sorularına bu başlık altında cevap verdik. Peki, hacet namazı nasıl kılınır ve kaç rekâttan oluşur?

Hacet Namazı Duası Okunuşu

"Lâ ilâhe illallahül-halimül-kerimü. Sübhânellahi Rabbil-'arşil-'azîm. El-Hamdü lillahi Rabbil-'âlemîn. Allahümme innî es'elüke mûcibâti rahmetike. Ve'azâime mağfiretike. Vel-ganîmete min külli birrin. Ves-selâmete min külli ismin. Eselüke illâ tede'â lî zenben illâ gafertehü. Ve lâ hemmen illâ ferrectehü. Ve lâ hâceten hiye leke ridan illâ kadaytehâ lî"

Hacet Namazı Duası Türkçe Anlamı

"Hilim ve kerem sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Ulu arşın Rabbi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allahım! Rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini kazandıracak sebepleri, her çeşit iyiliği elde etmeyi ve her türlü günahtan kurtulmayı senden niyaz ediyorum. Affetmediğin hiçbir günâhımı, kaldırmadığın hiçbir sıkıntımı bırakma! Rızâna uygun olan her türlü dileğimi kabul buyur!") (Tirmizî, Salât, 236; İbn Mâce, İkâmet'u-Salat, 189)

Hacet Namazı Kaç Rekât?

İstek ya da ihtiyaç namazı olarak bilinen hacet namazı iki rekât olarak kılınır.

Hacet Namazı Nasıl Kılınır?

1. Rekat

Niyet Edilir: "Niyet ettim Allah rızası için Hâcet Namazı kılmaya"

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır.

Subhaneke okunur.

Euzü-besmele çekilir.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secdeye gidilir.

Tekrar doğrulup secdeye gidilir.

2. Rekât

Ayağa kalkarak kıyama durulur.

Besmele çekilir.

Fatiha okunur.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rüku'ya gidilir.

Secdeye gidilir.

Tekrar doğrulup secdeye gidilir.

Son oturuşta Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.

Selam verilir

Hacet Namazı Kılmanın Faziletleri

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s) şöyle buyurmuştur: "Kişi, ihtiyacı olan bir şeyi Allah'tan veya bir insandan isteyeceği zaman önce güzelce abdest alsın, sonra iki rekât namaz kılsın. Sonra Allah'ı anıp Resûlullah'a salavat getirsin ve şöyle desin: (yukarıda yer alan dua okunacak)