Hacılar yurda dönüş yaptı

Hac ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklara giden hacılar yurda dönmeye başladı. Kutsal topraklardaki görevlerini tamamlayan hacılar, sabah saatlerinde Cidde'den havalanan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi.Kutsal topraklarda hac ibadetini tamamlayan hacıların yurda dönüş yolculuğu başladı. Hacılar, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinden bu sabah saat 07.50 sıralarında havalanan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na indi. Kafileler halinde İstanbul'a ulaşan hacılar, havalimanındaki pasaport ve valiz işlemlerinin ardından yurda resmen giriş yaptı. Hacıları, dış hatlardan gelen yolcu salonunda aileleri ve yakınları karşılarken bu esnada duygusal anlar yaşandı. 36 gün kutsal topraklarda kalan Mühibe ve Tahsin Göz çifti hac dönüşü duygusal anlar yaşarken düşüncelerini paylaştı. Mühibe Göz, "Her şey çok güzeldi, anlatılmaz yaşanır" diye konuşurken, eşi Tahsin Göz ise, "Herkese kısmet olsun inşallah. Çok duygusal anlar yaşadık çok güzeldi" ifadelerini kullandı.İstanbul Havalimanı'na gelen kafilenin içinde bulunan bir başka hacı Murat Bakkaloğlu, kendisini arayan tüm yakınlarının ismini bir kağıda not ettiğini belirtti. Bakkaloğlu, "Arkadaşlarımın adlarını soyadlarını, isteklerini, dualarını, hastalarını, hepsini tek tek yazdım 354 kişi oldu. Bu arkadaşlarımın her birine oraya gittiğimde tek tek dua ettim" diye konuştu.Eşiyle birlikte kutsal topraklara hac ibadeti için giden Osman Kocadelioğlu, "Sıcaklardan dolayı birçok insan vefat etti ve üstlerinin beyaz bir örtüyle örtüldüğünü gördük" diye konuştu.Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl ilk kez başlattığı uygulama kapsamında kutsal topraklardaki depremzede, hasta ve yakının kaybedenlerin yanı sıra kalabalıktan veya kaybolmaktan korkan hacılara manevi danışmanlık hizmeti verdi.Manevi danışmanların deprem bölgesinde görev yaptığı son olarak da kutsal topraklarda hizmetin verildiği öğrenildi. Diyanet kadrosunda tecrübeli isimlerden oluşan uzmanların hastalara da manevi destek verdiği bildirildi.Hac ibadetlerini tamamlayan hacılar Medine'de de kutsal mekanları ziyaret ediyor. Hacılar Medine'de ilk olarak Mescidi Nebevi'de Peygamber Efendimizin kabrini ziyaret ediyor. Koronavirüs dönemi sonrası başlatılan randevu sistemi nedeniyle sadece 1 kez Ravza-i Mutahhara ziyaret edebiliyor.