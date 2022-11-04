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Giriş Tarihi: 5.11.2022

Hacker’lar erkek hastaya ‘hamile’ raporu verdiler

İHA
Hacker’lar erkek hastaya ‘hamile’ raporu verdiler
Zonguldak'ta özel bir hastanede genel cerrah olarak görev yapan ve aynı zamanda iş yeri hekimi olan Opr. Dr. Turgay Tuğ'a gelen bilgide kendisinin alakasız raporlar düzenlediği söylendi. Neye uğradığını şaşıran Tuğ, işyeri hekimlik sistemine giriş yaparak geriye dönük verilen raporları inceledi. Geçen ekim ayında verilen 9 ayrı raporda hiç görmediği kişilere kendisi tarafından rapor düzenlendiğini öğrenen Tuğ, bir erkek hastaya "gebelik", başka bir hastaya "ölüm ve çalışır" gibi raporlar düzenlendiğini görünce yaşadıklarına inanamadı. Bu durumun bir hackerlık sonucu olabileceğini tahmin ederek İl Sağlık Müdürlüğü ve Cumhuriyet Savcılığı'na durumu bildiren Tuğ, olayın faili ya da faillerinin bulunmasıyla ilgili soruşturmanın cevabını beklediğini anlattı.

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Hacker’lar erkek hastaya ‘hamile’ raporu verdiler
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