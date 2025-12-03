Hacze gelen avukata saldıran müteahhit tutuklandı

İstanbul Barosuna kayıtlı Ali Barış Coşkun, Varlık şirketi alacağına yönelik haciz işlemleri başlatmak amacıyla, Salı günü Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Camikebir Mahallesinde bulunan müteahhit firmaya yanında Şarköy İcra Müdürlüğü'nden 2 memur ve polislerle birlikte geldi.

Müteahhit firmanın ofisinde 2 icra memuruyla birlikte, müteahhit firma sahibi Çetin Ergül ile Avukat Ali Barış Coşkun arasında, haciz işlemleriyle ilgili görüşmenin bir anda tartışmaya döndüğü öğrenildi. Tartışmanın ardından, Müteahhit Çetin Ergül'ün, Avukat Coşkun'a hakaret ve küfürler ettiği, ardından da saldırdığı kaydedildi.

ÖNCE HAKARET SONRA ARKADAN SALDIRI

Avukat Ali Barış Coşkun, "Varlık şirketi adına bir haciz işlemi için ilk kez geldiğim Şarköy'de başıma gelen olayla ilgili, bağlı bulunduğum İstanbul Barosu, gerekli şikayetleri Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptı.

Olayın olduğu gün, haciz işlemi için bulunduğum firmaya 2 icra memuru ve polislerle birlikte gittik. Polis memurları dışarıda bekledi. Biz müteahhit firmanın sahibi Çetin Ergül ile haciz işlemi ile ilgili konuşurken, birden sakin ortam gerildi. Haciz işleminde bulunduğumuz Ergül, bana hakaret ve küfürler etmeye başladı. Ofisten dışarıya çıkıp, polise yaşadığım durumu anlatacağımı söylediğim anda, arkamdan bana saldırarak vurdu.