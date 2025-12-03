Hacze gelen avukata saldıran müteahhit tutuklandı

İstanbul Barosuna kayıtlı Ali Barış Coşkun, Varlık şirketi alacağına yönelik haciz işlemleri başlatmak amacıyla, Salı günü Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Camikebir Mahallesinde bulunan müteahhit firmaya yanında Şarköy İcra Müdürlüğü'nden 2 memur ve polislerle birlikte geldi.
Müteahhit firmanın ofisinde 2 icra memuruyla birlikte, müteahhit firma sahibi Çetin Ergül ile Avukat Ali Barış Coşkun arasında, haciz işlemleriyle ilgili görüşmenin bir anda tartışmaya döndüğü öğrenildi. Tartışmanın ardından, Müteahhit Çetin Ergül'ün, Avukat Coşkun'a hakaret ve küfürler ettiği, ardından da saldırdığı kaydedildi.
ÖNCE HAKARET SONRA ARKADAN SALDIRI
Avukat Ali Barış Coşkun, "Varlık şirketi adına bir haciz işlemi için ilk kez geldiğim Şarköy'de başıma gelen olayla ilgili, bağlı bulunduğum İstanbul Barosu, gerekli şikayetleri Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptı.
Olayın olduğu gün, haciz işlemi için bulunduğum firmaya 2 icra memuru ve polislerle birlikte gittik. Polis memurları dışarıda bekledi. Biz müteahhit firmanın sahibi Çetin Ergül ile haciz işlemi ile ilgili konuşurken, birden sakin ortam gerildi. Haciz işleminde bulunduğumuz Ergül, bana hakaret ve küfürler etmeye başladı. Ofisten dışarıya çıkıp, polise yaşadığım durumu anlatacağımı söylediğim anda, arkamdan bana saldırarak vurdu.
İcra müdürlüğündeki 2 memurun tanıklığı ile polislerle birlikte giderek şikayetçi oldum. Bağlı bulunduğum İstanbul Barosu da, Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığına şikayetçi oldu.
Çıkarıldığımız Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, işyerinde bulunan şahsıma hakaret ederek saldıran Çetin Ergül'ün oğlu ve arkadaşı ile emekli polis olduğunu öğrendiğim kişinin aleyhimde tanık olarak ifadelerini dikkate almayarak, 2 icra memurunun tanık ifadeleri ve şikayetim, darp raporları üzerine karar verdi. Haciz işlemi sırasında bana hakaret ve küfür eden, saldırarak vuran Çetin Ergül tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Polis memurları olayla ilgili saldırıya uğradığım işyerindeki kamera görüntülerini almaya gittiğinde, monitörlerin söküldüğünü belirledi.
Tutuklama sonrası, müteahhidin yakın çevresi beni arayarak şikayetimi geri çekmem yönünde talepte bulundular.
Benim 2 icra memuruyla birlikte işyerinde bulunduğum anda kamu görevlisi konumunda oluyorum. Yapılan hakaretler ve saldırı, şiddet kamu görevlisine yapılmış sayılıyor" dedi.
Saldırıda bulunan Müteahhit Çetin Ergül'ün ofisinden 1 milyon Dolar çaldığını iddia ettiğini ifade eden Avukat Coşkun "O kadar büyük bir miktardaki parayı, içerde 2 icra memuru, kendisi ve 3 kişi varken nasıl çalabiliyorum, ayrıca o miktarda nakit paranın orada ne işi var anlamış değilim" dedi.
Avukata yapılan saldırı ile ilgili Tekirdağ Barosu ile İstanbul Barosu'ndan henüz bir açıklama gelmedi.