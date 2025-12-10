Hadrianopolis’te milattan sonra 4’üncü yüzyıla ait saray kalıntısı ortaya çıkarıldı!

Bu odanın zemininin mozaikle süslendiğini gördük. Buranın bir kabul salonu olduğunu tespit ettik. Tabii ki bu kabul salonu Hadrianopolis'te aslında bir saray kalıntısının bir bölümünün olduğunu bize gösterdi. Bölge için çok önemli bir buluntu olduğunu söyleyebiliriz. Mozaik süslemelerde literatürde olmayan bazı motiflerin de olduğunu belirtebiliriz" diye konuştu.