Haberler Yaşam Haberleri Hafriyat kamyonu kum boşaltırken otomobilin üzerine devrildi
Giriş Tarihi: 5.4.2025 17:12 Son Güncelleme: 5.4.2025 17:50

Hafriyat kamyonu kum boşaltırken otomobilin üzerine devrildi

İstanbul Bağcılar’da hafriyat kamyonunun dorsesi, inşaata kum döktüğü sırada bir otomobilin üzerine devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralanırken 2 araçta hasar oluştu.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Hafriyat kamyonu kum boşaltırken otomobilin üzerine devrildi

Kaza, Göztepe Mahallesi 1656 Sokak'ta bulunan inşaatın önünde meydana geldi. Hafriyat kamyonunun şoförü inşaata kum dökmek için dorseyi kaldırdığı sırada kamyon yan yattı. O sırada sokakta seyir halinde olan otomobilin üzerine kamyonun dorsesi devrildi.

Otomobil sürücüsü kadın kazada hafif şekilde yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ambulans ile hastaneye götürdü. Polis ekipleri de kamyon şoförünün ifadesini almak için polis merkezine götürürken 2 araçta da ağır hasar oluştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hafriyat kamyonu kum boşaltırken otomobilin üzerine devrildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz