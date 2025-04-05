Hafriyat kamyonu kum boşaltırken otomobilin üzerine devrildi

Kaza, Göztepe Mahallesi 1656 Sokak'ta bulunan inşaatın önünde meydana geldi. Hafriyat kamyonunun şoförü inşaata kum dökmek için dorseyi kaldırdığı sırada kamyon yan yattı. O sırada sokakta seyir halinde olan otomobilin üzerine kamyonun dorsesi devrildi.

Otomobil sürücüsü kadın kazada hafif şekilde yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ambulans ile hastaneye götürdü. Polis ekipleri de kamyon şoförünün ifadesini almak için polis merkezine götürürken 2 araçta da ağır hasar oluştu.