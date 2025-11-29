HAFTA SONU HAVA DURUMU 29-90 KASIM | Bugün hava nasıl, yağış var mı? Hafta sonu hava nasıl olacak?

29-30 Kasım tarihleri için hava durumu araştırmaları hız kazandı. Bugün havanın durumu, sıcaklık değerleri ve olası yağışlar merak edilirken, hafta sonu tatil planları yapanlar için meteorolojik tahminler kritik öneme sahip. Peki bu hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerine göre hafta sonu yurt genelinde yağışlı hava hakim olacak. Cumartesi günü özellikle yurdun batı kesimleri ve Marmara'da şiddetli ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Pazar günü ise yağışlar yurt geneline yayılacak.
Cumartesi günü aralarında İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın da bulunduğu birçok ilde yağışların etkili olacağı belirtilirken, aynı zamanda birçok il için kar yağışı uyarısı da yapıldı.
Pazar günü yurt genelinde ise yağışlı havanın hakim olması bekleniyor.
Kars, Erzurum, Erzincan, Tunceli ve Malatya'da ise kar yağışı etkili olacak.
Pazartesi günü Ardahan, Kars, Ağrı, Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Erzurum, Gümüşhane ve Erzincan'da kar yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Kocaeli, Yalova ve Sakarya'nın da aralarında bulunduğu bazı illerde ise yağışlı havanın hakim olacağı öngörülüyor. Salı günü ise Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de yağış bekleniyor.