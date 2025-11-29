HAFTA SONU HAVA DURUMU 29-90 KASIM | Bugün hava nasıl, yağış var mı? Hafta sonu hava nasıl olacak?

29-30 Kasım tarihleri için hava durumu araştırmaları hız kazandı. Bugün havanın durumu, sıcaklık değerleri ve olası yağışlar merak edilirken, hafta sonu tatil planları yapanlar için meteorolojik tahminler kritik öneme sahip. Peki bu hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporu...

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerine göre hafta sonu yurt genelinde yağışlı hava hakim olacak. Cumartesi günü özellikle yurdun batı kesimleri ve Marmara'da şiddetli ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Pazar günü ise yağışlar yurt geneline yayılacak.