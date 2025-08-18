Haftada dört gün çalışmak daha sağlıklı

İş yaşamında genelde 5 gün çalışılır, 2 gün izin yapılır. Ancak çalışmalar, haftada dört gün çalışmanın insan sağlığı için daha faydalı olduğunu gösteriyor. Nature Human Behaviour tarafından yayımlanan bir araştırmada, haftalık iş gününü dörtle sınırlamanın insan sağlığına önemli faydalar sağladığı kaydedildi. BBC'de yer alan habere göre, Boston College'dan araştırmacılar birçok ülkeden 141 şirketi çalışmaya dahil etti ve dört temel kritere odaklandı: Tükenmişlik, mesleki tatmin, fiziksel sağlık ve ruh sağlığı. Araştırmanın başyazarı Wen Fan, "Çalışanların sağlığında ciddi iyileşmeler saptadık. Şirketlerin de üretkenlik ve kârlılık bakımından kazançları oldu" dedi.